ما هو أوميكرون وما الاحتياطات التي يجب أن تتخذها لتحمي أسرتك؟

محمد بن مسعود - الدمام - هل متحوّر أوميكرون أشد عدوى؟

ينتشر متحوّر أوميكرون بسرعة أكبر من المتغيرات الأخرى. وبناءً على المعلومات المتاحة، تعتقد منظمة الصحة العالمية أنه من المحتمل أن يفوق انتشار متحوّر أوميكرون متحور دلتا خاصة في المجتمعات التي تعرف انتشارا كثيفا لكوفيد-19.

ومع ذلك فإن تلقّي اللقاحات واتخاذ احتياطات من قبيل تجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على مسافة من الآخرين وارتداء كمامة هي أمور مهمة جداً للمساعدة في منع انتشار كوفيد-19.

هل يؤدي متحوّر أوميكرون إلى أعراض مختلفة للمرض؟ لا توجد معلومات تدل على أن متحوّر أوميكرون يتسبب بأعراض مختلفة لكوفيد-19 مقارنة مع المتحوّرات الأخرى. ومع ذلك، عادة ما يسبب متحوّر أوميكرون مرضًا أقل خطورة من المتغيرات السابقة كدلتا.

هل لقاحات كوفيد-19 فعّالة ضد متحوّر أوميكرون؟ لا تزال لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من منظمة الصحة العالمية فعالة للغاية في الوقاية من اشتداد المرض والوفاة، بما في ذلك ضد أوميكرون. توفر اللقاحات حماية أقل ضد العدوى والمرض الخفيف بأوميكرون، ولهذا يظل من المهم الاستمرار في اتخاذ تدابير للحد من انتشار الفيروس — كالتباعد وارتداء الأقنعة والتهوية الجيدة وغسل اليدين بانتظام. ومن المهم أيضاً تلقّي اللقاح للحماية من متحورات أخرى واسعة الانتشار، من قبيل متحور دلتا. وحينما يحين دورك لتلقي اللقاح، فتأكد من تلقيه. وإذا كان اللقاح الذي تتلقاه يتضمن جرعتين، فمن المهم تلقّي الجرعتين لتحصل على الحد الأقصى من الحماية. اقرأ المزيد عن لقاحات كوفيد-19 وتعرّف على ما تريد معرفته قبل تلقّي اللقاح وأثناء تلقيه وبعد ذلك.

هل توفر الإصابة السابقة بكوفيد-19 حماية كافية من متحوّر أوميكرون؟ إذا كنت قد أُصبت بكوفيد-19 من قبل، فمن الممكن أن تُصاب مرة أخرى بمتحوّر أوميكرون. لذا يجب عليك تلقّي اللقاح، حتى لو كنت قد أُصبت سابقاً بكوفيد-19. وبينما قد يطوّر الأشخاص الذين يتعافون من الإصابة بكوفيد-19 بعض المناعة الطبيعية ضد الفيروس، إلا أننا لا نعلم لغاية الآن طول المدة التي تستمر فيها هذه المناعة أو مدى الحماية التي توفرها. وتوفِّر اللقاحات حماية أكثر موثوقية.

هل تكشف الاختبارات الحالية عن متحوّر أوميكرون؟ ما زالت اختبارات تحليل التفاعل البوليمري المتسلسل (PCR) والتشخيص السريع القائم على المستضد المستخدمة على نطاق واسع قادرة على الكشف عن الإصابة بكوفيد-19، بما في ذلك متحوّر أوميكرون.