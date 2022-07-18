آلام بالصدر.. أعراض “التهاب عضلة القلب في الشباب” يكشفها “النمر”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن التهاب عضلة القلب في الشباب له أعراض، من بينها شعور المريض بآلامٍ في الصدر. وأوضح “النمر”، عبر حسابه على “تويتر”: “ترتفع إنزيمات القلب، ويتغيّر التخطيط، وقد تكون معه أعراض فيروسية أخرى، مثل: احتقان الحلق، وحرارة، وإسهال، لكنها ليست لزاماً”.

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