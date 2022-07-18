كريستيانو رونالدو يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي (صورة)

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حسم مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الجدل بشأن التقارير الصحفية التي اشارت إلى وجود مفاوضات بالعودة إلى ناديه الأسبق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ونفى رونالدو شائعات ربطته بالانتقال لـ سبورتينغ لشبونة على سبيل الإعارة، بعدما رد عبر حسابه على موقع “انستقرام”، على تقرير نشرته قناة “SPORT TV” البرتغالية، قائلا: “غير حقيقي”.

وكشفت قناة “SPORT TV” البرتغالية، خلال الساعات الماضية، أن هناك مفاوضات لعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى فريقه القديم سبورتنج لشبونة.

وأضافت القناة أن هناك صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى تواجد سيارة رونالدو داخل ملعب سبورتنج لشبونة.

ويسعى كريستيانو رونالدو، إلى الرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة؛ بسبب عدم مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (2022-2023).

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Source akhbaar24

