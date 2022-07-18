“حساب المواطن” يوضح مدى إمكانية تسجيل أبناء المُطلقة أقل من 18 سنة كمستفيدين رئيسيين

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أوضح برنامج “حساب المواطن”، مدى إمكانية تسجيل الأبناء أقل من 18 عاماً كمُستفيدين رئيسيين في البرنامج خاصة إذا كانت حالتهم الاجتماعية تستدعي استقلاليتهم مثل طلاق الوالدين.

وبيّن البرنامج، أنه في حال كان عمر الأبناء أقل من 18 سنة لا يمكن التسجيل كمُستفيد رئيسي وبإمكانهم الاستفادة من البرنامج كتابعين لدى رب الأسرة “الزوج”.

ونوهت إلى أن التسجيل كتابع يتطلب اختيار صلة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)، مع إمكانية تسجيل الأبناء ابتداءً من عمر 18 سنة التسجيل كمستفيدين رئيسيين.

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Source akhbaar24

