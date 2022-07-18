وزير الخارجية: صورة مع ولي العهد بمثابة الفوز لبايدن

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المناطق-متابعات

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن صورة واحدة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمثابة الفوز.

يأتي ذلك ردًّا على سؤال من مذيع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الذي تسائل «ما إذا حصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على حصل مقابل المصافحة مع ولي العهد».

وتسائل مذيع «سي إن إن»: «ما الذي خرج به بايدن من ذلك»، ليرد وزير الخارجية قائلًا: «خرج من ذلك بلقاء مع زعيم رئيسي في المنطقة. وأيضًا خرج من ذلك بإعادة تنشيط الشراكة بين المملكة وأمريكا».

وأضاف: «أرى أن الصورة بمثابة فوز للرئيس بايدن».

ثم تسائل مذيع «سي إن إن»: «لكن هل اضطر إلى الحصول على مصافحة بقبضة اليد لفتح الباب أمام كل ذلك»، ليرد وزير الخارجية قائلا: «لا أعرف لما نحن عالقون بمصافحة القبضة الزعيمان التقيا وتبادلا المجاملات. وهذا طبيعي جدًّا».

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Source almnatiq

