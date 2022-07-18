شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 700 لغم حوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2022 م من انتزاع 700 لغم زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 320 لغما مضادا للدبابات، و380 ذخيرة غير متفجرة.

وتمكن فريق «مسام» من نزع 54 لغما مضادا للدبابات و86 ذخيرة غير متفجرة بمحافظة عدن، بالإضافة إلى نزع 266 لغما مضادا للدبابات و294 ذخيرة غير متفجرة بمديرية مأرب في محافظة مأرب.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يوليو 1.538 لغما، ليصل عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» إلى 350 ألفا و421 لغما زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

في حين تواصل المملكة -ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع- تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.