محافظ البنك المركزي الصيني يتعهد بدعم أقوى للاقتصاد

وأضاف جانج، في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في مجموعة العشرين، أن الاقتصاد يواجه «ضغوطاً هبوطية معينة بسبب الوباء والعوامل الخارجية حتى مع انخفاض التضخم المحلي نسبياً».
يأتي ذلك في أعقاب نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 0.4% في الربع الثاني، وهو أبطأ وتيرة منذ أن تعرضت البلاد لأول مرة لتفشي فايروس كورونا قبل عامين. وهي تواجه مخاطر جديدة من عودة ظهور إصابات كوفيد، ما يجعل من الصعب على الحكومة تحقيق هدف النمو البالغ 5.5% هذا العام.
واتخذ بنك الشعب الصيني (PBOC) مسار تيسير حذر هذا العام، حيث أدت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى توسيع فجوة سياسته النقدية مع الولايات المتحدة ودفع التدفقات الخارجة.
كما أبقت الصين على سعر الفائدة على قروضها لأجل عام واحد دون تغيير عند 2.85% الجمعة، بينما قامت بتدوير أكثر من 100 مليار يوان (14.8 مليار دولار) من القروض المستحقة وسط مستويات نقدية وفيرة في النظام المصرفي.
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