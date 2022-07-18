102000 صفقة إيجارية خلال يونيو 2022

وأوضحت شبكة إيجار، في بيان لها أمس (الأحد)، أنه تم توثيق أكثر من 80 ألف عقد إيجار سكني في الشبكة، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية 21 ألف عقد، وذلك بحسب بيانات التقرير الخامس في المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري.
وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري الخامس بصفتها أكثر المدن توثيقاً للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن تجاوزت 36 ألف عقد سكني وتجاري، تلتها مدينة جدة بنحو 30 ألف عقد، ثم مكة المكرمة بأكثر من 7.3 ألف عقد، ثم الدمام بأكثر من 6.4 ألف عقد، وأخيراً من بين الأعلى جاءت الخبر بأكثر من 5.4 ألف عقد، فيما سجلت بقية المدن 17 ألف صفقة سكنية وتجارية.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.
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