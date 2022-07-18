وارتفعت أسهم 150 شركة، فيما تراجعت أسهم 56 شركة في السوق الرئيسي (تاسي)، وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم شركتي «أرامكو، والراجحي» الأعلى وزناً في المؤشر بنسبة 2% و1%.
وارتفع سهم «مصرف الإنماء» بنسبة 4% عقب إعلان الشركة عن توزيعات نقدية بواقع 0.45 ريال للسهم عن النصف الأول 2022.
وتصدر سهما «أنعام القابضة» و«صادرات» الارتفاعات بالنسبة القصوى أو قريبة منها، وسط تداولات نشطة على السهمين.
وصعد سهم «زين السعودية» بأكثر من 4%، وأعلنت الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني 2022 إلى 134 مليون ريال.
فيما تراجع سهم «جرير» بنسبة 3%، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثاني 2022 إلى 177.2 مليون ريال.
وسجل سهم «التأمين العربية» تراجعاً بأكثر من 8% كأكثر الشركات تراجعاً نسبياً.
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كانت هذه تفاصيل خبر أدنى سيولة للأسهم المحلية في 27 شهراً.. والمؤشر يصعد 129 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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