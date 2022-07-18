اخبار الرياضه السعوديه مصير بوتيا ويودا بيد اكرابوفيتش

فيما منحت إدارة النادي كامل الصلاحية الفنية للمدرب اكرابوفيتش لاختيار العناصر الفنية التي ستغادر إلى إسبانيا (الخميس) القادم، لإقامة معسكر إعدادي لمدة ثلاثة أسابيع، سيخوض خلاله 6 مباريات ودية، وعلى ضوئها سيحدد مدى حاجته الفنية لبعض العناصر الجديدة أو الاكتفاء بالموجودين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية يوم 31 أغسطس القادم.
وكانت تدريبات الفرسان انطلقت مطلع الأسبوع الحالي في جدة، بإجراء اللاعبين الفحوصات الطبية اللازمة، ومن ثم بدأ اللاعبون بأداء تمارين لياقية من خلال التدريبات المسائية اليومية.
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