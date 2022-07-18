شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 216 ألف طن نفايات خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 3156 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، رصدت خلالها 183 مخالفة، فيما جرى رفع أكثر من 216 ألف طن، و43 ألف متر مكعب من مخلفات الأنقاض، وإزالة أكثر من 288 سيارة مهملة وتالفة. وثمن أمين المنطقة م. فهد الجبير، الجهود الخدمية التي بذلت من قبل كافة الوكالات والإدارات والبلديات، خلال إجازة العيد، وما تحقق من إنجازات، تمثلت في تجهيز وتهيئة المرافق العامة والميادين والمتنزهات والحدائق والساحات البلدية، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الميدانية، ومعالجة التشوه البصري، وكذلك أعمال التزيين والتجميل بالإضاءات والتصاميم المختلفة في الواجهات البحرية والكورنيشات والحدائق العامة والميادين والطرق، إلى جانب المشاركات المجتمعية مع الأهالي والزوار، إذ سعت الأمانة بشكل دائم لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، منوها بالتعاون الدائم للأجهزة الأمنية ومساهمتها الفعالة مع بقية الأجهزة الحكومية خلال خطة عيد الأضحى، وكذلك كافة الجهات المعنية، من خلال الجولات المشتركة مع الأمانة، والتي حققت الكثير من النتائج الإيجابية، ورفع درجة الامتثال.