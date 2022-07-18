شكرا لقرائتكم خبر عن .. و353 بلاغا بشأن نواقل الأمراض والإصحاح البيئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مركز البلاغات والطوارئ «940» بأمانة المنطقة الشرقية، خلال إجازة عيد الأضحى، المبارك، 2085 بلاغا، إضافة إلى الإجابة عن 1160 استفسارا، إلى جانب 10 تقارير و86 طلبا.

وشملت البلاغات، خلال المدة من 10 - 16 /07/ 2022، 156 للإنارة، و988 للنظافة العامة، و353 للإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و459 لصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، و20 للمباني، و23 للاستثمار، و46 للحدائق، و39 للأسواق، وبلاغا واحدا بشأن المقابر وإكرام الموتى.