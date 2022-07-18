شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة أعمدة الإنارة بشوارع عريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية عريعرة، حملة لصيانة فوانيس وكيابل وأعمدة الإنارة في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية والمرافق العامة. وشملت أعمال الصيانة الأحياء السكنية ومداخل المراكز التابعة لها، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري.

وواصلت البلدية عملها بالكنس اليدوي للشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والمرافق العامة، ضمن خطة معالجة التشوه البصري.

وأوضحت البلدية أنه في مجال الصحة العامة، نفذت جولة على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أنه تم خلال الجولة، رصد عدة مخالفات، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.