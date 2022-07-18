شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مخالفة بشاليهات «نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت إدارة خدمات الشاطئ ببلدية الظهران 25 مخالفة، خلال جولاتها الميدانية على شاليهات شاطئ نصف القمر.

وأوضحت البلدية أن الحملة هدفت للتأكد من مدى التزام الشاليهات بتطبيق الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين. كما رصدت إدارة صحة البيئة 6 مخالفات صحية، وذلك من خلال جولاتها الميدانية على المنشآت الصحية.

إلى ذلك، واصلت إدارة خدمات الشاطئ أعمال تسوية وتمشيط الشاطئ من الحجارة والمخلفات، تحسينا للمشهد الحضري، وحرصا على سلامة المرتادين.