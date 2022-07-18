شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار طاقات منسوبي «التعليم» لتحقيق نقلة نوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية المكلف محمد شاطري، إلى أهمية زيادة توثيق العلاقات الإنسانية بين منسوبي الإدارة والعمل بروح الفريق الواحد من خلال استثمار الطاقات، وتركيز الجهود، انطلاقا من مستويات التخطيط إلى واقع التنفيذ، بما ينعكس إيجابا على جودة سير العمل، في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل القيادة الرشيدة «أعزها الله»؛ لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وأشار إلى مضي تعليم الشرقية قدما لتحقيق أهداف التعليم، من خلال بذل قصارى الجهد لتطوير العملية التربوية والتعليمية، والوصول بها إلى معايير الجودة العالمية، تحقيقا لنقلة نوعية تتواءم مع رؤية المملكة 2030، وطموحاتها المنبثقة من إيمانها العميق بأن مقياس نهضة الأمم وتطورها إنما يكون في بناء جيل واعد واثق بقدراته وإبداعاته، صانع لمستقبل وطنه، مصمم لخارطة تقدمه وازدهاره.

ورفع الشكر والعرفان لداعم التعليم في المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، اللذين لا يألوان جهدا ولا يدخران وسعا في سبيل دعم مسيرة التعليم وتكريم متفوقيه ومتميزيه، وجهودهما الدؤوبة، التي رسمت للمنطقة صورة متميزة من التطور، وألبستها أوشحة من التقدم في جميع القطاعات وعلى رأسها التعليم.