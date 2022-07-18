شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار طاقات منسوبي «التعليم» لتحقيق نقلة نوعية والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى مضي تعليم الشرقية قدما لتحقيق أهداف التعليم، من خلال بذل قصارى الجهد لتطوير العملية التربوية والتعليمية، والوصول بها إلى معايير الجودة العالمية، تحقيقا لنقلة نوعية تتواءم مع رؤية المملكة 2030، وطموحاتها المنبثقة من إيمانها العميق بأن مقياس نهضة الأمم وتطورها إنما يكون في بناء جيل واعد واثق بقدراته وإبداعاته، صانع لمستقبل وطنه، مصمم لخارطة تقدمه وازدهاره.
ورفع الشكر والعرفان لداعم التعليم في المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، اللذين لا يألوان جهدا ولا يدخران وسعا في سبيل دعم مسيرة التعليم وتكريم متفوقيه ومتميزيه، وجهودهما الدؤوبة، التي رسمت للمنطقة صورة متميزة من التطور، وألبستها أوشحة من التقدم في جميع القطاعات وعلى رأسها التعليم.