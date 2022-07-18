شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة الامتثال بمنشآت الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، ارتفاع نسبة الامتثال في المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى عدم إغلاق أي منشأة طوال 20 يومًا.

وكانت الخبر قد نظمت خلال فترة العيد، فعاليات للعرضة السعودية، التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من العائلات، وإقبالًا من الأطفال؛ لمشاهدة هذا الموروث الثقافي، وذلك ضمن برامج البلدية في عيد الأضحى المبارك.

وجاءت الفعالية متنوعة، وشملت العرضة بجميع أنواعها، وحسب موروث كل منطقة في المملكة؛ ما دفع الجميع للتفاعل معها، وأكد عدد من المواطنين أن مثل هذه الفعاليات تُدخل الفرح والسرور على العائلات والأطفال.