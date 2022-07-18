شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: تطورات متلاحقة في جمعيات رعاية الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزير نائب أمير المنطقة الشرقية، بالتطورات المتلاحقة التي تشهدها الجمعيات، في ظل الدعم المتواصل الذي تلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ورعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله».

وثمن سموه، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية أيتام الشرقية «تمكين» سعود بن عبدالعزيز الأنصاري، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، ما تقدمه جمعيات رعاية الأيتام لمساندة اليتيم وأسرته وتقديم الدعم لهم في ظل ما تشهده الجمعيات من تنظيم جعلها تعمل بنظام محوكم مكنها من تقديم خدماتها وفق دراسة وأنظمة محددة للوصول لمَن يحتاج المساعدة فعليا.

ورفع الأنصاري الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة ودعمه للجمعية لتحقيق أهدافها وخدمة المستفيدين من الأيتام.