شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لنظافة «الحزام الشجري» في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت أمانة حفر الباطن المواطنين والمقيمين، إلى المشاركة في مبادرة نظافة «الحزام الشجري» الواقع غرب المحافظة، على طريق حذيفة بن اليمان، وذلك لمدة 6 أيام، خلال الفترة من 18 - 23 يوليو، موضحةً أن المهام تشمل مشاركة المتطوع مع الأمانة في تنظيف الحزام الشجري من الأكياس البلاستيكية وبقايا الأطعمة وجميع المخلفات الموجودة.

وكانت وكالة المشاريع في الأمانة قد أغلقت جزءًا من طريق أبو بكر الصديق من تقاطع طريق الملك فيصل إلى تقاطع طريق الأمير نايف، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، مهيبةً بمستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية.

ورفعت الإدارة العامة للنظافة 12 طنًا من النفايات من الحدائق العامة والمتنزهات، خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال 42 جولة رقابية، نفذها 7 مراقبين.

على جانب آخر، دعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صوّر وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.