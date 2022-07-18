شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إطعام» يهدي نجاح «حج بلا هدر» لأمير الشرقية وسمو نائبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع عبداللطيف بن عبدالله الراجحي رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام السعودي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1443هـ.

وقدم رئيس مجلس إدارة «إطعام» عبداللطيف الراجحي نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهما الله- على الدعم والرعاية والاهتمام، التي تحظى بها جمعية «إطعام» من سموهما، التي أسهمت في نجاح حملة «حج بلا هدر»، والتي نفذتها جمعية «إطعام» بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، من خلال حفظ فائض الأطعمة من الهدر في موسم الحج، مقدما في الوقت ذاته الشكر والتقدير والتهنئة لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ولكل مسؤولي الوزارة على نجاح الحملة وتمكنها من تحقيق مستهدفاتها المرسومة.

وقدم الراجحي الشكر الجزيل لكل منسوبي الجمعية وأعضاء بعثة «إطعام» في الحج على العمل المميز والجهود، التي بذلوها لإنجاح حملة «حج بلا هدر»، والتي أثمرت عن تحقيق أرقام قياسية في تخفيض وتقليص معدلات الهدر الغذائي في موسم الحج.