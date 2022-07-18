شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين الأرصفة في أحياء ومداخل النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة النعيرية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال صيانة الأرصفة والإنترلوك بأحياء ومداخل المحافظة، استمرارا لجهودها في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية، ضمن جهودها في أنسنة المدن، وبرنامج «جودة الحياة»، تفعيلا لرؤية المملكة 2030.

وواصل مراقبو قسم صحة البيئة الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية بالمحافظة؛ للتأكد من تطبيق جميع الضوابط والاشتراطات الصحية؛ لضمان توفير بيئة غذائية آمنة. وكان قسم الكهرباء قد كثف أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بحدائق ومتنزهات المحافظة، ضمن جهودها لتحسين وتطوير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وواصلت البلدية أعمال النظافة العامة وكنس وإزالة الرمال بمداخل المحافظة وشوارعها الرئيسية، إضافة إلى الجولات التفتيشية المستمرة التي تنفذها الفرق الرقابية؛ لتعزيز السلامة الغذائية، وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، والتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية كافة، على كل المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.