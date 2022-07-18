شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل وافد «هندي» تعافى من غيبوبة استجابة لرغبة ذويه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، إجراءات تأشيرة الخروج النهائي، لوافد من الجنسية الهندية، بعد أن تعرض لحادث مركبة، دخل على إثره أحد المستشفيات الخاصة، ودخل في غيبوبة، وكانت حالته غير مستقرة، مع متابعة متواصلة من إدارة الفرع، إلى أن تماثل للشفاء.

وقال مدير عام الفرع عبدالرحمن المقبل: إنه تمت تلبية رغبة ذوي الوافد، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات تأشيرة الخروج النهائي، والتأكد من استلامه جميع مستحقاته المالية، والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لنقله إلى بلاده، مشيرًا إلى تكليف فريق عمل لمتابعة جميع إجراءات ترحيله، والاطمئنان على وضعه، ووصوله إلى ذويه.