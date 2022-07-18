شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير تقاطع رأس مشعاب إلى الخفجي على طريق أبو حدرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أولت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية طريق أبو حدرية اهتماما كبيرا لما يمثله من أهمية كبيرة بالمنطقة الشرقية، وعملت على إعادة إنشاء بعض أجزاء الطريق والرفع من مستوى طبقة الأسفلت، ومعالجة التحديات التي يواجهها الطريق.

وأعلن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الانتهاء من الأعمال الواقعة على طريق أبو حدرية من تقاطع رأس مشعاب إلى محافظة الخفجي بطول 17 كم لكل اتجاه، وافتتاح الحركة بشكل كلي في هذه المنطقة، حيث تم الانتهاء من إعادة إنشاء الطريق ورفع منسوبه لتوسعته ليصبح ثلاثة مسارات لكل اتجاه، بالإضافة للانتهاء من أعمال عبارات تصريف مياه الأمطار ووسائل السلامة المرورية كافة، وسيسهم هذا المشروع في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطريق.

يُذكر أن الوزارة قد بدأت العمل على طريق أبو حدرية خلال الفترة الماضية، ونفذت حزمة من أعمال الصيانة والسلامة والإنشاء على الطريق، بما يضمن الارتقاء بمستوى الطريق وتعزيز جودة الحياة لسالكيه، خاصة أنه يعد شريانا مهما في المنطقة الشرقية ويربط المملكة بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتواصل الوزارة أعمالها على الطريق وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تهدف للوصول إلى المركز السادس عالميا في جودة الطرق.