شكرا لقرائتكم خبر عن اثنتان للشرقية.. 5 جوائز عالمية لطلاب المملكة في «أولمبياد الفيزياء الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق طالبان من إدارة تعليم الشرقية ميداليتين ضمن 5 ميداليات وشهادات حققتها المملكة العربية السعودية ، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، في منافسات «أولمبياد الفيزياء الدولي 2022م»، في دورته 52 التي أقيمت فعالياتها في سويسرا، عن بُعد، خلال المدة من 10 إلى 18 يوليو الجاري، بمشاركة 368 طالبا من 75 دولة.

وفاز الطالب صادق العباد «بالصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم الرياض» بميدالية فضية، متوجًا رحلة تدريب في موهبة تلقى خلالها 2385 ساعة تدريبية، وحصد الطالب جواد آل سيف «بالصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم الشرقية» ميدالية برونزية، بعد استعداد مكثف تلقى خلاله 2385 ساعة تدريبية، وحققت الطالبة لمى الأهدل «بالصف الثالث الثانوي» ميدالية برونزية، بعد رحلة طويلة من العمل تلقت خلالها 2385 ساعة تدريبية، وحصل الطالب حسين قدح «بالصف الثاني الثانوي، من إدارة تعليم جدة» على شهادة تقدير، بعد استعداد جاد تلقى خلاله 1775 ساعة تدريبية، وفاز الطالب محمد البركات «بالصف الثاني الثانوي، من إدارة تعليم الشرقية» بشهادة تقدير، بعد استعداد مكثف تلقى خلاله 1775 ساعة تدريبية.

ونوهت الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» د. آمال الهزاع بدعم القيادة الحكيمة لأبناء الوطن، الذي أثمر هذا التفرد والتفوق بين الدول المتقدمة في المحافل والمسابقات الدولية، مهنئة وزارة التعليم، والطلاب، وأسرهم، ومدارسهم، ومعلميهم، على ما تحقق من إنجاز، متمنية لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وأشارت إلى دعم وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، الكبير والمتواصل لموهبة وأبنائه الموهوبين والموهوبات من طلاب التعليم العام، وحرصه على توفيره كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإنجاح الشراكة المثمرة بين الوزارة وموهبة، ونقلها إلى آفاق أرحب؛ من أجل تمكين الموهوبين السعوديين واعتلائهم منصات التتويج.

وبيَّنت أن هذا الفوز يعكس الشراكة الإستراتيجية والمتكاملة، وتضافر الجهود بين موهبة وشركائها «وزارة التعليم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» وشركائهما الإستراتيجيين»، لتحقيق الإنجازات وحصد الجوائز العالمية، وتحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواصلة الطريق لجعل المملكة من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليما وتأهيلا.

وقالت: «إن هذا الإنجاز يعد الثالث خلال أشهر قليلة للمنتخب السعودي للفيزياء، الذي أهدى الوطن جائزة عالمية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء 2022 في مايو الماضي، الذي أقيم عن بُعد في الهند، و3 جوائز عالمية في أولمبياد شمال البلطيق 2022 الذي استضافته دولة أستونيا في أبريل الماضي».