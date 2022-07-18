شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر يرسم البسمة على وجه أسرة سعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل من الله نجح فريق طبي متخصص في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، في تحقيق حلم سيدة تبلغ من العمر 30 عاماً في الحمل، بعد عقم دام 6 أعوام، ومراجعة عدة مراكز متخصصة بالخارج دون أن تتكلل تلك المحاولات بالنجاح.

وقال الدكتور أحمد شايب استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، إنه استقبل الزوجين بمركز علاج العقم بالمستشفى، وبعد مراجعة التاريخ المرضي للزوجة والزوج، وإخضاعهما لبرنامج تشخيصي مفصل ودقيق، يشمل فحوصات مخبرية وتحاليل الهرمونات لهما معًا، والأجسام المضادة لدى الزوجة وكل التحاليل الأخرى اللازمة، فتبين من نتائج الزوج غياب كامل للحيوانات المنوية من السائل المنوي، مع عدم وجود أي اضطراب في مستوى الهرمونات بالدم، مما يعني أنه لن يستفيد من المعالجة الدوائية. في حين أن الزوجة لم تكن تعاني من أية مشكلات تعيق الإنجاب.

وبناءً على معطيات ونتائج الفحوصات الطبية تم وضع بروتوكول علاجي مناسب، شمل إعطاء الزوجة فيتامينات ثم البدء بإبر منشطة للإباضة، وتجهيزها لعملية سحب البويضات، وتمت تهيئة الزوج لعملية بحث دقيق عن الحيوانات المنوية، وبعد عدة أشهر من التحضير خضع الزوج لعملية مسح مجهري للخصيتين استغرقت ساعتين، «ولله الحمد» وجد بعض الحيوانات المنوية، وبالفحص الإضافي المفصل بمختبر الأجنة، تبيّن أنها غير جيدة وأن احتمالية التخصيب بواسطتها ستكون ضئيلة جداً.

وأوضح د. شايب أنه تمت مناقشة الأمر باستفاضة مع الزوجين وإخبارهما بالتدني الشديد في نوعية الحيوانات المنوية، وأن الخيار لهما أن يمضيا قدماً في سحب البويضات من الزوجة أم لا. وبعد تشاور الزوجين تم اتخاذ القرار بسحب البويضات وحقنها بالحيوانات المنوية المستخرجة مسبقاً من الزوج، وبعد عملية الحقن المجهري تبيّن حدوث تطور لهذه البويضات إلى أجنة في المختبر.

واختتم د. شايب حديثه بالقول إنه تم إرجاع جنينين من الدرجتين الأولى والثانية إلى رحم الأم، وإعطائها مجموعة من الأدوية، وبعد أسبوعين راجعت العيادة وأجرت اختبار الحمل وتبيَّن أنها حامل «ولله الحمد»، وهي الآن في شهرها السادس.