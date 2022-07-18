شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يثمن دور الجمعيات الخيرية في تمكين الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية المتخصصة في خدمة الأيتام؛ لتمكينهم، وتوفير ما يحتاجونه من خدمات، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية أيتام الشرقية «تمكين» سعود بن عبدالعزيز الأنصاري، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

من جهته، أكد الأنصاري أن جمعية «تمكين» تحرص على رعاية وتمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة؛ للوصول إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وتسعى إلى تذليل الصعوبات التي تواجههم، من خلال تقديم العديد من الخدمات الرعوية والتنموية، وتقديم نموذج ريادي في تطوير بيئة رعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة بكل مراحلها ودمجهم بالمجتمع وتمكينهم من الوصول لأقصي درجات الاستقرار والمساهمة كسواعد بناء مميزة فاعلة في التنمية.

وأشار إلى أن أبرز أهداف الجمعية تتضمن تحقيق الرعاية المُثلى للأيتام ذوي الظروف الخاصة وتأهيل شامل للأبناء «نفسيا، أكاديميا ومهنيا»، وإقامة تحالفات وشراكات مع الجهات ذات العلاقة والتنمية المستدامة لموارد الجمعية المالية والبشرية مع تطوير البيئة الحاضنة لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية للأبناء.

ورفع الأنصاري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجمعيات الخيرية بشكل عام، التي ترعى الأيتام بشكل خاص.

خدمات رعوية وتنموية لتذليل الصعوبات أمامهم

تمكين الأيتام للوصول إلى أقصى درجات الاستقرار

دعم المستفيدين للمساهمة كسواعد بناء مميزة فاعلة

تحقيق الرعاية المثلى للأيتام ذوي الظروف الخاصة