شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 50 متطوعا.. هدايا لـ8 آلاف حاج في «خدمتكم شرف لنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من 50 متطوعًا ومتطوعة، في مبادرة «خدمتكم شرف لنا»، التي أطلقتها الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام، ضمن مبادراتها في المسؤولية المجتمعية، خلال عيد الأضحى المبارك، بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، واستهدفت استقبال وتوديع الحجاج وتوزيع الهدايا العينية لهم. وأقامت الجمعية مبادرتها السنوية «عيدنا أنتم»، استهدفت بها معايدة المتطوعين والممارسين الصحيين بالهدايا والورود في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة. وقال مدير الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام الأخصائي الأول ثامر الدرعان: تشرَّفنا بخدمة حجاج بيت الله، واستقبالهم بالمطار، وشارك بالمبادرة أكثر من 50 متطوعًا ومتطوعة من الجمعية، أسهموا في خدمة أكثر من 8 آلاف حاج، بالشراكة مع إحدى الشركات المشغلة لمطارات المملكة.