شكرا لقرائتكم خبر عن القبول لبكالوريوس الجامعة السعودية الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها لدراسة البكالوريوس للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي 1444هـ، ابتداء من أمس الأحد 18 / 12 /1443هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية المكلف د. هزاع الشريف، أنه تم افتتاح فرعين جديدين «ينبع والجبيل»، وإتاحة القبول للطالبات في فرعي القصيم وتبوك لتيسير الدراسة للطلاب والطالبات في جميع الفروع، ولأول مرة منذ افتتاح الجامعة، ليتاح بذلك القبول للطلاب والطالبات في 13 فرعا من فروع الجامعة بمختلف مناطق المملكة: الرياض والقصيم وجدة والمدينة المنورة وينبع وتبوك وحائل والدمام والجبيل والأحساء وأبها وجازان ونجران.

وأضاف أن التخصصات المتاحة للقبول في الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الجامعي 1444هـ، للطلاب والطالبات، هي: إدارة الأعمال - التجارة الإلكترونية - المحاسبة - المالية - تقنية المعلومات - علوم الحاسب - علوم البيانات - الصحة العامة - المعلوماتية الصحية - اللغة الإنجليزية والترجمة - القانون - الإعلام الرقمي، وتختلف التخصصات المتاحة حسب الفرع، مشيرا إلى أن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر، كما أن الجامعة هذا العام تشترط على المتقدم إحضار نتيجة اختبار القدرات واختبار اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات، ليكون القبول بحسب المفاضلة تنافسيا بين المتقدمين على أساس النسبة الموزونة.