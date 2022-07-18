شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يرعى حفل خريجي التدريب التقني ويدشن ملتقى التوظيف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم، حفل خريجي وخريجات التدريب التقني والمهني الموحد بالمنطقة، وتدشين الملتقى التقني للتوظيف 2022، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، وذلك بمقر الكلية التقنية للبنات بمحافظة العقيق بالباحة.

وبين مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، أن الملتقى هو أحد الأدوات لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقا من رؤية المملكة 2030م، ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد، بمشاركة عدد من شركاء النجاح للملتقى، حيث إن الملتقى لجميع الخريجين والخريجات والفرص التي تمت إتاحتها حتى الآن تخدم عددا من المؤهلات لخريجي الثانوية والدبلوم والبكالوريوس بتخصصاتها الإدارية والفنية والهندسية.

وأشار إلى أن الملتقى وفر أكثر من 2000 فرصة عمل على مستوى المملكة بشكل عام، والمنطقة بشكل خاص، آملا أن يحقق الملتقى أهدافه ويكون محطة تواصل بين الخريجين والخريجات والجهات التي تطرح فرص العمل.