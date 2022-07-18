شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف رخصة بناء سكنية وتجارية خلال 6 أشهر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت أمانة محافظة جدة 12.286 رخصة بناء سكنية و1.008 رخص بناء تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بنسبة بلغت 80 % من إجمالي الطلبات الواردة.

وكشف وكيل أمين جدة للتعمير م. ناصر المتعب، عن إجمالي الكروكيات التنظيمية الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية والبالغ عددها 6.818 كروكيا تنظيميا، بنسبة إنجاز وصلت 96 % من مجموع الطلبات الواردة، مضيفا أن الأمانة صدرت 11.104 معاملات (تحديث سجل عقاري - وتسجيل عقاري - وتحديث صك ورقي عبر خدمة تحديث السجل العقاري)، كما جرى تنفيذ 11.174 قرارا لنزع ملكية.

وبين وكيل الأمين أن الأمانة اعتمدت 6 مخططات حكومية وخاصة بمساحة إجمالية تجاوزت 310.242 مترا مربعا، بالإضافة لاعتماد 12 قرارا لتخصيص أراضٍ للجهات الحكومية بمساحة إجمالية تفوق مليون متر مربع.