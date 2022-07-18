شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في البكالوريوس المسائي التقني بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الكلية التقنية بنجران، أمس، باستقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، ويستمر حتى 22 من الشهر الجاري.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالكلية، علي آل عتيق، أن القبول سيكون إلكترونياً بالتخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي والتي تشمل: الإدارة العامة، وهندسة الحاسب «برمجيات»، وقوى وآلات كهربائية، ودعم نظم الشبكات والأمن السيبراني، كما سيتم استكمال الإجراءات للمرشحين بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، وذلك بعد إشعارهم من خلال الرسائل النصية الإلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

ودعا المتقدمين إلى ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.