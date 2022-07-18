“سليل المجد ” قصيدة المهندس علي بوكر زيلعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_قصيدة الشاعر علي بوكر زيلعي نظم المهندس علي بوكر زيلعي رئيس بلدية المضايا قصيدة مدح خص بها ولي العهد بعنوان سليل المجد سليل المجد .. ولي العهد صنت العهد حقاً

وكنت على جبين الدهر شامة وأخضعت الجميع بكل حزم

فحقاً أنت أهلٌ للإمامة وحقا أنت رمز للمعالي

سليل المجد عراب الزعامة أخبار قد تهمك بلاد العز حازت كل مجد

ولي العهد قلدها وسامه سعوديٌّ أقول بكل فخر

وهمتنا علت فوق الغمامة بلادي قد تباهي اليوم عزاً

وأضحى اليوم للعليا علامة م علي بوكر زيلعي

رئيس بلدية المضايا

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