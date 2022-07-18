محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
كشف الملياردير الأمريكي بيل جيتس أنه بصدد التبرع بكامل ثروته وتوزيعها قبل موته؛ مؤكدا أن “القليل جداً من هذه الثروة سيؤول إلى عائلته”.
وكتب جيتس على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” أنه ينوي في النهاية “منح كل ثروته تقريباً” لمؤسسة “بيل وميليندا جيتس”.
وبالفعل تبرع أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة “مايكروسوفت” الأسبوع الماضي بمبلغ 20 مليار دولار لجمعية خيرية.
وأضوح جيتس أن التخلي عن ثروته سينقله “إلى أسفل وفي النهاية يخرج من قائمة أغنى أغنياء العالم”، لكنه عاد وأكد أنه عليه “الالتزام” بإعادة ثروته إلى المجتمع “بطرق يكون لها أكبر الأثر على تقليل المعاناة وتحسين الحياة”.
وأشار بيل جيتس إلى أنه يدعو أقرانه المليارديرات على مستوى العالم من وممن لديهم ثروة مماثلة أن يفعلوا مثله نفس الشيء.
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وتقدر ثروة جيتس حاليا بأكثر من 101 مليار دولار، ومن المقرر أن تذهب الغالبية العظمى من هذه الأموال لدعم الأسباب الأكثر أهمية بالنسبة له على الأٌقل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدهم عن التكنولوجيا وحرمهم من ثروته.. «بيل جيتس» يعلن التبرع بكامل ثروته ويتجاهل أبنائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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