بايرن ميونيخ يرد على إمكانية التعاقد مع رونالدو

محمد بن مسعود - الدمام - وانتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة، والتي ربطت اسم رونالدو بارتداء قميص بايرن ميونيخ خاصة بعد غيابه عن الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد. وقال كان في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «رونالدو لاعب رائع وأنا أحبه، ولكن من الصعب أن نتعاقد معه حاليًا بسبب وجود فلسفة خاصة للنادي». وأضاف: «لست متأكدًا من أن تلك ستكون خطوة صحيحة لبايرن ميونيخ وللبوندسليجا بأكملها إذا حدث ذلك». وأتم: «لن نتعاقد مع رونالدو بسبب ما تم ذكره سلفًا، ومثل هذا التغيير لا يتناسب بالضرورة مع الأفكار التي نسعى لتطبيقها هنا في بايرن ميونخ». أخبار قد تهمك

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