اخبار دوليه – البيت الأبيض: التزام أميركا ودول الخليج بأمن المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - شدد‭ ‬بيان‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وأميركا‭ ‬باستقرار‭ ‬وأمن‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬وخلو‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬رحب‭ ‬بقرار‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬لمستشفى‭ ‬في‭ ‬القدس‭.‬

تقوية‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬قدرات‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الدفاعية‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬بايدن‭ ‬للسعودية‭ ‬وحضوره‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الأمن‭ ‬والتنمية‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بحضور‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬والعراق‭ ‬أن‭ ‬أنشطة‭ ‬إيران‭ ‬تزعزع‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬العزيمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وسنوفر‭ ‬الدعم‭ ‬لحلفائنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الإرهاب‮»‬‭.‬

ضمان‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬نووي

كما‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بضمان‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭ ‬مطلقا‭.‬

وتعهد‭ ‬بايدن‭ ‬بتعزيز‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬والإنذار‭ ‬المبكر‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ورحب‭ ‬بايدن‭ ‬بدور‭ ‬الدول‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هدنة‭ ‬اليمن،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الهدنة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أسبوعها‭ ‬الخامس‭ ‬عشر،‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬هناك‭.‬

كذلك،‭ ‬شدد‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬للقوى‭ ‬الخارجية‭ ‬بالتضييق‭ ‬على‭ ‬المضائق‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

‮«‬شريك‭ ‬نشط‮»‬

وتابع‭: ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستبقى‭ ‬شريكا‭ ‬نشطا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.. ‬سنعمل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ونؤسس‭ ‬لعلاقات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭.. ‬المصالح‭ ‬الأميركية‭ ‬مرتبطة‭ ‬مع‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬لقادة‭ ‬الخليج‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬السبت،‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تتخلى‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬تلعب‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬دورا‭ ‬سياسيا‭ ‬وعسكريا‭ ‬محوريا،‭ ‬ولن‭ ‬تسمح‭ ‬بوجود‭ ‬فراغ‭ ‬تملؤه‭ ‬قوى‭ ‬أخرى‭. ‬وقال‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نتخلى‭ (‬عن‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭)‬،‭ ‬ولن‭ ‬نترك‭ ‬فراغًا‭ ‬تملؤه‭ ‬الصين‭ ‬أو‭ ‬روسيا‭ ‬أو‭ ‬إيران‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬لقمة‭ ‬جدة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬لجميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬المهددة‭ ‬لأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬والتزام‭ ‬أميركا‭ ‬بأمن‭ ‬الشركاء‭ ‬والدفاع‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التهديدات‭.‬