اخبار دوليه – بتهمة الخيانة والعمل‭ ‬ضد‭ ‬البلاد‭.. ‬ الرئيس‭ ‬الأوكراني يقيل رئيس جهاز الأمن والمدعي العام

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارات في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد بإقالة رئيس جهاز الأمن والمدعي العام، فيما اتهم عشرات الموظفين بالخيانة والعمل ضد البلاد.
ونشر الموقع الرسمي للرئيس قرارات بإقالة رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف، وهو أحد أصدقاء زيلينسكي منذ الطفولة، والمدعي العام السيدة إيرينا فنيديكتوفا التي تقود جهود مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي إن أكثر من 60 مسؤولا في مكتبي جهاز الأمن والمدعي العام يعملون ضد أوكرانيا في المناطق المحتلة.
وقال إن مثل هذه الجرائم تثير «أسئلة خطيرة للغاية»، وأضاف أنه سيجري الحصول على إجابة مناسبة لكل سؤال من هذه الأسئلة من القادة المعنيين.
وقرر زيلينسكي إقالة باكانوف من مهام رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا وفقًا للمادة 47 من النظام التأديبي للقوات المسلحة لأوكرانيا.
وتشير المادة 47 من النظام التأديبي للقوات المسلحة إلى الإخفاق في أداء الواجبات الرسمية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو عواقب وخيمة أخرى أو يخلق تهديدًا بمثل هذه العواقب.
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