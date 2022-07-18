اخبار دوليه – بتهمة الخيانة والعمل‭ ‬ضد‭ ‬البلاد‭.. ‬ الرئيس‭ ‬الأوكراني يقيل رئيس جهاز الأمن والمدعي العام

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬قرارات‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بإقالة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمدعي‭ ‬العام،‭ ‬فيما‭ ‬اتهم‭ ‬عشرات‭ ‬الموظفين‭ ‬بالخيانة‭ ‬والعمل‭ ‬ضد‭ ‬البلاد‭.‬

ونشر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للرئيس‭ ‬قرارات‭ ‬بإقالة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬إيفان‭ ‬باكانوف،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أصدقاء‭ ‬زيلينسكي‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة،‭ ‬والمدعي‭ ‬العام‭ ‬السيدة‭ ‬إيرينا‭ ‬فنيديكتوفا‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬جهود‭ ‬مقاضاة‭ ‬مرتكبي‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬مسؤولا‭ ‬في‭ ‬مكتبي‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمدعي‭ ‬العام‭ ‬يعملون‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحتلة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬تثير‭ ‬‮«‬أسئلة‭ ‬خطيرة‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬سيجري‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجابة‭ ‬مناسبة‭ ‬لكل‭ ‬سؤال‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأسئلة‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬المعنيين‭.‬

وقرر‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إقالة‭ ‬باكانوف‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وفقًا‭ ‬للمادة‭ ‬47‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬التأديبي‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وتشير‭ ‬المادة‭ ‬47‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬التأديبي‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬إلى‭ ‬الإخفاق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الواجبات‭ ‬الرسمية،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬بشرية‭ ‬أو‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬يخلق‭ ‬تهديدًا‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬العواقب‭.‬