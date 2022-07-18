اخبار دوليه – شديد العدوى.. منظمة الصحة تعلن تفشي فيروس «ماربورغ» في دولة إفريقية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ينتمي‭ ‬لعائلة‭ ‬فيروس‭ ‬إيبولا،‭ ‬والذي‭ ‬ينتقل‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭.‬

وأعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬ماربورغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬غانا،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬بالفيروس‭ ‬في‭ ‬غربي‭ ‬إفريقيا‭.‬

وكان‭ ‬هناك‭ ‬12‭ ‬تفشيا‭ ‬كبيرا‭ ‬لفيروس‭ ‬‮«‬ماربورغ‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬معظمها‭ ‬في‭ ‬جنوبي‭ ‬وشرقي‭ ‬القارة‭ ‬الأفريقية‭.‬

ينتمي‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬ماربورغ‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬نفس‭ ‬عائلة‭ ‬إيبولا،‭ ‬وقد‭ ‬تفشى‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬عبر‭ ‬أفريقيا‭ ‬بأنغولا‭ ‬والكونغو‭ ‬وكينيا‭ ‬وجنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬وأوغندا‭.‬

ويبدأ‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬ماربورغ‭ ‬عندما‭ ‬ينقل‭ ‬حيوان‭ ‬مصاب،‭ ‬مثل‭ ‬القرد‭ ‬أو‭ ‬خفاش‭ ‬الفاكهة،‭ ‬الفيروس‭ ‬إلى‭ ‬الإنسان،‭ ‬الذي‭ ‬ينقله‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬إنسان‭ ‬آخر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ملامسة‭ ‬سوائل‭ ‬جسم‭ ‬الشخص‭ ‬المصاب