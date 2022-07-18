صيانة طريق أبو حدرية وتوسعته

أولت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، طريق أبو حدرية اهتماماً كبيراً، لما يمثله من أهمية كبيرة بالمنطقة الشرقية، حيث عملت الوزارة على إعادة إنشاء بعض أجزاء الطريق والرفع من مستوى طبقة الأسفلت، ومعالجة التحديات التي يواجهها الطريق.

وأعلن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، عن الانتهاء من الأعمال الواقعة على طريق أبو حدرية، من تقاطع رأس مشعاب إلى محافظة الخفجي، بطول 17 كم لكل اتجاه، وافتتاح الحركة بشكل كلي في هذه المنطقة، حيث تم الانتهاء من إعادة إنشاء الطريق، ورفع منسوبه لتوسعته ليصبح ثلاثة مسارات لكل اتجاه، بالإضافة للانتهاء من أعمال عبارات تصريف مياه الأمطار ووسائل السلامة المرورية كافة، وسيسهم هذا المشروع في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطريق.

الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت العمل على طريق أبو حدرية، خلال الفترة الماضية، حيث نفذت حزمة من أعمال الصيانة والسلامة والإنشاء على الطريق، بما يضمن الارتقاء بمستوى الطريق، وتعزيز جودة الحياة لسالكيه، خاصةً وأنه يُعد شرياناً مهماً في المنطقة الشرقية، ويربط المملكة بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وستواصل الوزارة أعمالها على الطريق، وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق.