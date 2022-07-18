مطبخ الفراعنة يفوز في مسابقة الطهي

محمد بن مسعود - الدمام - يشتهر المطبخ المصري بالتنوع والبساطة، وتحظى الأكلات المصري بشعبية وانتشار في الوطن العربي والشرق الأوسط، إذ يثبت الطهاة المصريون جدارتهم في أي محفل يشاركون فيه. وفي هذا السياق، أعلنت جمعية الطهاة المصريين (ECA) -منظمة غير هادفة للربح- فوزها ممثلة عن مصر بكأس أفريقيا لشباب الطهاه تحت 25 عامًا، والتي نظمتها الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة (واكس)، مؤخرًا، في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وشاركت في هذه البطولة 6 دول، هي غانا وناميبيا وجنوب أفريقيا وقطر والإمارات ومصر، وهي المرة الثانية التي تفوز فيها مصر بالبطولة بعدما فازت بأول دورة نظمت في جنوب أفريقيا.

وتُقام البطولة كل عامين ونُظمت آخر دورة لها عام 2019، وكان من المفترض أن تُقام العام الماضي 2021 ولكن تم تأجيلها للعام الجاري بسبب وباء كورونا. وأقيمت هذا العام بمناسبة اجتماع الكونغرس لمنظمة الشيفات العالمية في 120 دولة، إذ يقام كل 4 سنوات وعُقد مؤخرًا في أبوظبي.

الفريق المصري الفائز كان مكونًا من اثنين من الطهاة في القسم الساخن وواحد في قسم الحلواني، واستطاعوا تقديم مجموعة متنوعة من الأكلات الشهية، إذ كان الطبق الساخن الأول مكونًا من لحم العجل المشوي مع الطماطم والجزر، والبرتقال وفلافل محشية بجبن قريش، إضافة إلى الشمندر وعصير البرتقال، بينما اعتمد الطبق الساخن الثاني على لحم الدجاج مع فطر «ماشروم» ولحم بقر مطهو مع صلصة باربيكيو، مع مجموعة من الخضراوات موسمية والإضافات الأخرى، بينما تنوعت الحلويات ما بين كعكة التمر وأنواع من الآيس كريم والأفوكادو، وغيرها.