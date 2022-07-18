الروبوت «Pepper».. يتحوّل إلى نجم مسرحي

محمد بن مسعود - الدمام - يضع الذكاء الاصطناعي أقدامه تدريجيًا في مجال المسرح، وفي مهرجان أفينيون الفرنسي يأخذ الروبوت «Pepper» دور البطولة في مسرحية «Bot4Human» التي يقدمها طلاب مدرسة نانسي للهندسة.
وتمزج المسرحية بين العمل الفني وبرمجة الروبوت، وتدور أحداثها حول شركة روبوتات تقرر استدعاء جميع النسخ بسبب مشكلة تقنية، لكن أحد المالكين يتجاهل الاستدعاء ويحتفظ بالروبوت لمواصلة مهامه اليومية، ومع الوقت يتحكم الروبوت في حياته، ويحدد له موعد عودته للمنزل، ويفرض عليه تناول الطعام الصحي، وعدم مقابلة صديقته كثيرًا.
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