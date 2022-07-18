بـ1680 نحلة.. لوحة لولي العهد السعودي تخطف الأنظار

محمد بن مسعود - الدمام - خطفت اللوحة الفنية المصممة خصيصًا لمهرجان العسل الدولي الرابع عشر بمنطقة الباحة، جنوب غرب المملكة، وتحمل صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنظار زوار المهرجان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وحملت اللوحة التي صممها عدد من المختصين في تنفيذ اللوحات الجدارية ما يقارب 1680 نحلة تم توظيفها بشكل جمالي لتتناسب مع المهرجان الذي انطلقت فعالياته بمنطقة الباحة تحت رعاية أمير المنطقة، ويضم جملة من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى إبراز دور النحالين، وإلى آخر ما توصلت إليه تقنيات تربية النحل واستخراج العسل وفقًا لـ«العربية نت».
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لمؤسسة ريادة الإبداع عبدالعزيز اللهيم أن المؤسسة قد استغرقت في تنفيذ اللوحة وتصميمها بمشاركة فريق العمل 18 يومًا لإنجازها بطول يصل الى 3 أمتار وعرض 150 سم، وتم تنفيذها بالكامل على ورق الكانفس، وشدها على خشب طبيعي لتجسد صورة ولي العهد.
كما أوضح أن العمل تم بأيادٍ سعودية وتمت طباعتها بأفضل أنواع الطباعة المتخصصة على مستوى المملكة.
وعن فكرة اللوحة أشار إلى أنها تركزت على وضع النحل على ذقن ولي العهد بدلاً من الشعر، وكأن الشعر في شاربه يصدر رحيقًا يتغذى عليه النحل، وهي فكرة تعبّر عن أفكار المواطن تجاه الأمير محمد بن سلمان.
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