اخبار الخليج – الصالة الثقافية تواصل استضافة النشاط الثقافي ضمن صيف البحرين 14

محمد بن مسعود - الدمام - يستمر‭ ‬مهرجان‭ ‬صيف‭ ‬البحرين‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بتقديم‭ ‬نشاطه‭ ‬وبرامجه‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافية،‭ ‬حيث‭ ‬استضافت‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقته‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمسيات‭ ‬الفنية‭ ‬والعروض‭ ‬المسرحية‭. ‬

فمن‭ ‬بعد‭ ‬حفل‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬وعروض‭ ‬‮«‬برينياك‭ ‬ريميكسد‮»‬‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬بريطانيا،‭ ‬قدّمت‭ ‬الصالة‭ ‬للجمهور‭ ‬العرض‭ ‬المسرحي‭ ‬‮«‬القنديل‭ ‬الصغير‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭. ‬

وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬جمهوريّة‭ ‬كوريا،‭ ‬شهدت‭ ‬الصالة‭ ‬إقامة‭ ‬العرض‭ ‬الموسيقي‭ ‬الراقص‭ ‬المميز‭ ‬لفريق‭ ‬الأداء‭ ‬الفنّي‭ ‬الكوري‭ ‬‮«‬MAKERS‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬استعرض‭ ‬الأحداث‭ ‬والسمات‭ ‬الرئيسيّة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬والمعاصر‭ ‬لكوريا،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الحركات‭ ‬التاريخيّة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬الحاضر‭ ‬والانتشار‭ ‬العالمي‭ ‬للبوب‭ ‬الكوري‭ ‬‮«‬كي‭ ‬بوب‮»‬‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬تاريخيّة‭ ‬هادفة،‭ ‬كان‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬موعدٍ‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬ممتع‭ ‬يتمازج‭ ‬رقص‭ ‬الشارع‭ ‬ذو‭ ‬المستوى‭ ‬المُتقَن‭ ‬والمصحوب‭ ‬بالموسيقى‭ ‬الكوريّة‭ ‬التقليديّة‭ ‬‮«‬جوجاك‮»‬‭.‬

أما‭ ‬اليوم‭ ‬17‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري،‭ ‬فشهدت‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافية‭ ‬عرض‭ ‬ساحر‭ ‬لفن‭ ‬الفلامينكو‭ ‬عرّف‭ ‬الحضور‭ ‬بالجوانب‭ ‬الفريدة‭ ‬لهذا‭ ‬الفن‭ ‬الإسباني‭ ‬الأصيل،‭ ‬حيث‭ ‬قدّم‭ ‬العرض‭ ‬عازف‭ ‬الغيتار‭ ‬سالفي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬قادس‭ ‬فنونه‭ ‬الرائعة‭ ‬والممتعة،‭ ‬ورافقته‭ ‬فنانة‭ ‬رقص‭ ‬الفلامينكو‭ ‬المحترفة‭ ‬بيزا‭ ‬ديلوس‭ ‬موروس‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭. ‬

هذا‭ ‬ويستمر‭ ‬مهرجان‭ ‬صيف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافية‭ ‬ومركز‭ ‬الفنون،‭ ‬والذي‭ ‬يستضيف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التعليمية‭ ‬والثقافية‭ ‬المتنوعة‭ ‬والمناسبة‭ ‬لمختلف‭ ‬الأعمار‭. ‬

وللمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬مهرجان‭ ‬صيف‭ ‬البحرين‭ ‬وفعالياته‭ ‬المختلفة‭ ‬يمكن‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬culture‭.‬gov.bh،‭ ‬أو‭ ‬تصفّح‭ ‬منصات‭ ‬مهرجان‭ ‬صيف‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬العنوان‭ ‬[email protected]‭ ‬ومنصات‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬[email protected]‭.‬