اخبار الخليج – الصالة الثقافية تواصل استضافة النشاط الثقافي ضمن صيف البحرين 14

محمد بن مسعود - الدمام - يستمر مهرجان صيف البحرين الرابع عشر بتقديم نشاطه وبرامجه في الصالة الثقافية، حيث استضافت منذ انطلاقته العديد من الأمسيات الفنية والعروض المسرحية.
فمن بعد حفل الموسيقى الكلاسيكية من البحرين، وعروض «برينياك ريميكسد» القادمة من بريطانيا، قدّمت الصالة للجمهور العرض المسرحي «القنديل الصغير» بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى المملكة.
وبالتعاون مع سفارة جمهوريّة كوريا، شهدت الصالة إقامة العرض الموسيقي الراقص المميز لفريق الأداء الفنّي الكوري «MAKERS»، والذي استعرض الأحداث والسمات الرئيسيّة في التاريخ الحديث والمعاصر لكوريا، بدءًا من الحركات التاريخيّة وصولاً إلى يومنا الحاضر والانتشار العالمي للبوب الكوري «كي بوب».
وإلى جانب ما قدمه من رسائل تاريخيّة هادفة، كان الجمهور على موعدٍ مع عرض ممتع يتمازج رقص الشارع ذو المستوى المُتقَن والمصحوب بالموسيقى الكوريّة التقليديّة «جوجاك».
أما اليوم 17 يوليو الجاري، فشهدت الصالة الثقافية عرض ساحر لفن الفلامينكو عرّف الحضور بالجوانب الفريدة لهذا الفن الإسباني الأصيل، حيث قدّم العرض عازف الغيتار سالفي من مدينة قادس فنونه الرائعة والممتعة، ورافقته فنانة رقص الفلامينكو المحترفة بيزا ديلوس موروس من برشلونة.
هذا ويستمر مهرجان صيف البحرين في نسخته الرابعة عشرة حتى نهاية شهر يوليو الجاري ما بين متحف البحرين الوطني، الصالة الثقافية ومركز الفنون، والذي يستضيف العديد من ورش العمل التعليمية والثقافية المتنوعة والمناسبة لمختلف الأعمار.
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