منفذ جديدة عرعر يودّع الدفعة الثالثة من الحجاج بالورود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ودّع منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية العراق الشقيقة بالورود، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

وجرى توديع ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات لإنهاء الإجراءات الجمركية والإدارية التي باشرتها العديد من الجهات الأمنية والخدمية، إلى جانب الجهود التطوعية.