اخبار الخليج – وفاة واحدة… و1466 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 1084

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬17‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬اليومية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بلغت‭ ‬6178‭ ‬فحصاً،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬إجمالي‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الصحة‭ ‬10116267‭ ‬فحصاً‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬الفحوصات‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬1466‭ ‬حالة‭ ‬قائمة‭ ‬جديدة‭ ‬مصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ليبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الحالات‭ ‬القائمة‭ ‬11141‭ ‬حالة،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتعافين‭ ‬اليوم‭ ‬1084‭ ‬حالة،‭ ‬لبيلغ‮ ‬إجمالي‭ ‬المتعافين‭ ‬636754‭. ‬والحالات‭ ‬القائمة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬بلغت‭ ‬36‭ ‬حالة‭.. ‬و14حالة‭ ‬تحت‭ ‬العناية‮ ‬‭ ‬،‭ ‬وبلغ‭ ‬اجمالي‭ ‬الوفيات‭ ‬1506‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭.‬