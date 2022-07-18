3 أنواع من الخضار والفواكه تقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان.. احرص عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نصحت مدينة الملك سعود الطبية بإضافة الفواكه والخضار إلى الوجبات اليومية، لما يحمله ذلك من فوائد طبية لجسم الإنسان. وأوضحت أن إضافة 3 أنواع فقط من الخضار والفواكه للوجبات اليومية، تقلل من احتمالية إصابة الإنسان بالسرطان. وأكدت أن الفواكه والخضار تعد من أجود المصادر للألياف والفيتامينات والمعادن، والتي يؤدي تناولها يوميًا لتقليل عوامل خطورة الأمراض. أخبار قد تهمك

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