المنتخب الوطني للجودو يتأهل إلى بطولة العالم

محمد بن مسعود - الدمام - سجل منتخبنا الوطني للجودو إنجازا فريدا وغير مسبوق بتأهله إلى بطولة العالم للجودو، بعد النجاح الكبير الذي قدمه المنتخب في بطولة هنغاريا الدولية «جراند سلام»، حيث زاد المنتخب من رصيد النقاط بعد سلسلة من البطولات التي شارك فيها مؤخرا، قبل أن يتمكن اللاعب رامازان من الحصول على المركز الخامس في بطولة هنغاريا ويتأهل رسميا إلى بطولة العالم للجودو المقرر إقامتها في الفترة 6-13 أكتوبر القادم بكازاخستان.

وقدم لاعب المنتخب الوطني رامازان مستويات بارزة في بطولة هنغاريا جراند سلام الدولية في وزن تحت 66 كيلوغراما واحتل المركز الخامس، حيث بدأ مشواره بالتصفيات التمهيدية بالفوز على لاعب منغوليا سود أردين بالنقطة الكاملة، قبل أن يتفوق على اللاعب البرازيلي وليان ليما بالنقطة الكاملة أيضا، واستطاع أن يتغلب على اللاعب الإسرائيلي تل فليكر، ليصل إلى مربع التصفيات النهائية إلا أنه خسر من اللاعب الأوزبكي راكهيمجون سبحانوف، ليخوض بعد ذلك نزال تحديد المركزين الثالث والخامس أمام اللاعب المنغولي كيرلن جان بولد، إلا أن الحظ ابتسم للأخير الذي فاز بالمركز الثالث في هذا الوزن. ولكن النتائج التي حققها لاعب المنتخب رامازان، ساهمت في وصوله إلى النقاط المطلوبة ليرافق بذلك لاعبي المنتخب سكيربي وأزمات إلى بطولة العالم المقبلة.

من جانبه، هنأ نائب رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس الاتحاد البحريني للجودو د. فيصل خالد كانو، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتاليــة بـــهذا الإنجاز الجديد الذي حققه المنتخــب الوطنــي للجودو، بوصول المنتخب ولأول مرة في تاريخه إلى بطولة العالم للجودو.