«الجلاد» فاضل عباس يوقع لطائرة النجمة

محمد بن مسعود - الدمام - حسم قائد المنتخب الوطني سابقا فاضل عباس الملقب بـ«الجلاد» وجهته في الموسم الرياضي القادم 2022/‏‏2023، وذلك بالتوقيع رسميا لطائرة الرهيب النجماوي للدفاع عن ألوانه، بعد انتهاء عقده بصورة رسمية مع نادي المحرق الذي نجح في العودة معه إلى التتويج بلقب الدوري قبل موسمين، إلا أن الفريق تراجع في الموسم الماضي ولم ينجح في دخول المربع الذهبي لدوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة.

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