شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أهلي جدة يعلن تجديد عقد سيبولدي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأحد بشكل رسمي تمديد عقد المدرب الأورجوياني روبرت سيبولدي، واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.

ونشر حساب النادي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "تجديد تعاقد الأورجوياني روبرت سيبولدي مدربًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد ".



- سيبولدي يجدد عقده مع أهلي جدة



ويأتي تجديد عقد سيبولدي واستمراره في قيادة الفريق، في دوري الدرجة الأولى، بعد تأكيد ماجد النفيعي رئيس النادي، على قدرة المدرب في قيادة الفريق للعودة مرة أخرى لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.

- أهلي جدة يخوض منافسات الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه



ومن المقرر أن يلعب الراقي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، بالموسم الجديد بعدما هبط لأول مرة في تاريخه.

وجاء استمرار المدير الفني، بالرغم من الشائعات التي كانت تؤكد نية النادي في تعيين مدير فني جديد على دراية بأجواء دوري الدرجة الأولى، ويمتلك خبرات في الصعود إلى دوري المحترفين.

وكان أهلي جدة السعودي، هبط لأول مرة في تاريخه من دوري وكأس الأمر محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعدما احتل المركز قبل الأخير في الموسم المنصرم.



- مشوار سيبولدي مع أهلي جدة



وأشرف سيبولدي على قيادة الفريق السعودي، في سبع جولات فقط من أصل 30 جولة بالموسم الماضي، قبل هبوط الفريق.

ويرى مجلس إدارة الراقي، أن المدرب الأوروجوياني غير مسؤول عن الهبوط من دوري المحترفين لعدم قيادته للفريق من بداية الموسم.