شكرا لقرائتكم خبر عن «القريش» نائبا لمدير الأمن العام و«الزهراني» مديرا عاما للمرور.. عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - اللواء محمد مبارك الوذيناني مديراً لشرطة المنطقة الشرقية

- اللواء علي محمد القحطاني مديراً لشرطة منطقة القصيم

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قرارا، بتعيين عدد من القيادات الأمنية، شملت تعيين اللواء عبدالله محمد القريش نائباً لمدير الأمن العام، وتعيين العميد المهندس علي محسن الزهراني مديراً عاماً للإدارة العامة للمرور.

وشملت القرارات تعيين اللواء محمد مبارك الوذيناني مديراً لشرطة المنطقة الشرقية، وتعيين اللواء علي محمد القحطاني مديراً لشرطة منطقة القصيم.

كذلك جرى تعيين العميد محمد السهيمي مديراً للإدارة العامة للدوريات، والعميد عبدالرحمن بن عيد العتيبي مديراً لشرطة الجوف، والعميد محمد برجس الدوسري قائداً لأمن الطرق، وتعيين العميد محمد بن ناصر القريني مديراً لمرور الرياض.