شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين»: 700 مراقب لخدمات التعقيم والوقاية البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ما يزيد عن (700) مراقب خدمات يعملون سوياً على تنظيم الخطط الميدانية لنظافة وتطهير المسجد الحرام وساحاته والتأكد من المعايير الصحية لخدمات التعقيم والوقاية البيئية وجودة عمليات خدمات التنقل ونوعية عمليات سقيا وتوزيعه عبر الحافظات والمشربيات والعربات الذكية الموزعة في أنحاء المسجد الحرام.

ويتأكد مراقبي الخدمات على مدار (24) ساعة من سير الأعمال الميدانية وفق الخطط التشغيلية للإدارات الخدمية، وتنفيذ أعلى معايير الجودة من خلال إشراف ميداني مباشر وجولات رقابية دورية على مدار الساعة لقياس مستوى الأداء ورصد الملاحظات الميدانية ومعالجتها بالتعاون مع الإدارات والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، كما تتضمن مهام مراقبي الخدمات الإشراف على كافة الآليات التقنية المستخدمة في التنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم المبارك، والمشاركة في عمليات التطوير المتواصل لمخرجات الإدارات الخدمية وفق خطط منهجية تتوائم مع خطة الرئاسة للتحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية (2024).

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالتطوير المتواصل لخدمات قاصدي المسجد الحرام، وبإشراف ومتابعة سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.