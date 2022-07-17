إصدار 13 ألف رخصة بناء سكنية وتجارية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت أمانة محافظة جدة 12,286 رخصة بناء سكنية و1,008 رخص بناء تجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، بنسبة بلغت 80% من إجمالي الطلبات الواردة. وكشف وكيل أمين جدة للتعمير المهندس ناصر المتعب، عن إجمالي الكروكيات التنظيمية الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية والبالغ عددها 6,818 كروكيا تنظيميا، بنسبة إنجاز وصلت 96% من مجموع الطلبات الواردة، مضيفا أن الأمانة صَدرت 11,104 معاملات (تحديث سجل عقاري، تسجيل عقاري، تحديث صك ورقي عبر خدمة تحديث السجل العقاري)، كما جرى تنفيذ 11,174 قرارا لنزع ملكية. وبين أن الأمانة اعتمدت 6 مخططات حكومية وخاصة بمساحة إجمالية تجاوزت 310.242 م2، إضافة لاعتماد 12 قرارا لتخصيص أراض للجهات الحكومية بمساحة إجمالية تفوق مليون م2. وبين أن الأمانة اعتمدت 6 مخططات حكومية وخاصة بمساحة إجمالية تجاوزت 310.242 م2، إضافة لاعتماد 12 قرارا لتخصيص أراض للجهات الحكومية بمساحة إجمالية تفوق مليون م2.

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